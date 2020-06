지주·쇼핑 이어…롯데면세점, 스마트 워크 체제 전환

비대면 업무 시스템 확대 도입

스마트 워크 체제로 전환

사무실 근무인력 55% 수준↓

[아시아경제 차민영 기자] 롯데면세점이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후인 '포스트코로나' 시대에 대비해 비대면(언택트) 업무 환경 구축에 나선다. 순환 재택근무와 화상회의 시스템으로 스마트 워크 체제로 전환한다.

롯데면세점은 본사 임직원을 대상으로 순환 재택근무를 실시한다고 8일 밝혔다. 각 부서 인원을 4개조로 나눈 후 일주일씩 번갈아 재택근무에 들어가는 제도로 이날부터 실시한다. 재택근무 정례화를 통해 롯데면세점 본사 임직원의 약 25%가 상시적 재택근무에 들어갈 예정이다. 앞서 롯데면세점은 지난 3월 재택근무제를 시범 도입해 코로나19 확산을 방지하고 스마트 워크 시스템 환경 구축을 위한 점검 기회로 활용한 바 있다.

아울러 이날부터 본사 사무 공간도 이원화한다. 본사 외부에 별도 업무 공간을 마련해 사무실 근무 인원의 약 20%가 외부에서 근무하도록 조치함으로써 근무 밀집도를 완화시킨다. 동시에 사무실 근무자간 이격거리를 최대한 확보하는 등 좌석 조정을 통해 '오피스 내 사회적 거리두기'를 실시한다. 이를 통해 본사 근무 인원을 기존 대비 55% 수준까지 낮출 계획이다.

포스트코로나에 대응하기 위한 비대면 대책회의도 수시로 진행하고 있다. 롯데면세점은 코로나19 확산이 본격화된 지난 3월부터 스마트 화상회의 시스템을 도입해 빠른 의사결정 및 선진 회의문화 조성에 활용해왔다. 서울 롯데면세점 본사, 서울·김포·부산·김해·제주에 위치한 국내 영업점뿐만 아니라 해외 법인 및 사무소 간 원활한 소통을 통해 업무 효율을 극대화하고 있다.

김주남 롯데면세점 경영지원부문장은 “스마트 워크 체제로의 전환은 더 이상 선택이 아닌 필수"라며 "롯데면세점은 선제적 조치를 시작으로 계속해서 언택트 업무 시스템을 확대 도입해 포스트코로나 시대에 대비할 계획"이라고 밝혔다.

한편, 롯데면세점은 지난 2월부터 임산부 및 자녀돌봄 필요 임직원을 대상으로 재택근무을 도입했다. 유연 근무제와 선택적 근로제도 확대 시행해 근무 선택권을 확대를 위한 노력을 기울여왔다.

롯데그룹은 비대면 근무 체제를 강화하고 있다. 지난달 롯데지주에 이어 롯데쇼핑이 지난 1일 본사 직원 3200여명을 대상으로 주 1회 재택근무제를 도입한 바 있다. 직원들은 자신의 근무 상황에 맞춰 주중 하루를 골라 재택근무를 할 수 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr