[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 지난 4일 사회적 책임의식 함양과 나눔경영 확산에 기여하기 위해 '2020년 취약계층 기초소방시설 전달식'을 가졌다.

이날 전달식에는 임창수 공사 건설안전본부장과 김정용 송파소방서 예방과장이 참석했다.

공사는 송파소방서에 주택용 기초소방시설인 소화기 300개와 단독경보형 감지기 300개를 전달했다.

임창수 건설안전본부장은 “어려운 이웃들에게 도움을 드릴 수 있어서 보람을 느끼며 지속적으로 지역사회에 공헌할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

이에 김정용 송파소방서 예방과장은 “기초소방시설을 협조해 주신 공사에 감사드리며, 꼭 필요한 분들게 전달하여 안전사고가 발생하지 않도록 노력하겠다”고 전했다.

