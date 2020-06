[아시아경제 성기호 기자] 러시아 시베리아 화력발전소에서 경유 유출과 관련 미국이 제거작업을 돕겠다고 제안했다.

외신에 따르면 마이크 폼페이오 미국 국무장관은 6일(현지시간) 트위터를 통해 경유 유출 사고에 안타까움을 나타낸 뒤 "미국은 러시아가 이번 환경재해를 해결하는 것을 도울 준비가 돼 있다"고 제안했다.

이에 대해 러시아 외무부 마리야 자하로바 대변인은 유튜브를 통해 "미국에 감사하다"고 화답했다.

자하로바 대변인은 "양국이 좋은 일을 위해 함께 일할 수 있고 협력할 수 있음을 입증하는 선의의 제스처였다"면서 미국의 제안을 수용할 뜻도 내비쳤다.

지난달 29일 러시아 시베리아 크라스노야르스크주(州) 노릴스크타이미르 화력발전소에서 연료탱크 폭발로 경유 2만여t이 유출되는 사고가 발생했다. 경유는 발전소 주변 암바르나야강까지 유입됐다.

