[아시아경제 박지환 기자] 티웨이항공 티웨이항공 091810 | 코스피 증권정보 현재가 4,140 전일대비 225 등락률 +5.75% 거래량 2,502,085 전일가 3,915 2020.06.05 15:30 장마감 close 은 운영자금 조달 목적으로 642억5000만원 규모의 유상증자를 결정했다고 5일 공시했다. 신주는 2500만주로 주주배정후 실권주 일반공모 방식이다.

