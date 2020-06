[아시아경제 온라인이슈팀] 가수 비비의 화보가 공개됐다.

세 가지 콘셉트로 진행된 이번 화보에서 비비는 몽환적이고 신비로운 콘셉트부터 유니크한 무드, 시크한 무드까지 완벽 소화하며 개성 있는 매력적인 화보를 완성했다.

많은 아티스트들에게 러브콜을 받으며 다수의 피처링 작업에 참여하고 있는 비비는 최근 트와이스 타이틀 곡 'MORE & MORE' 작사에도 참여하며 바쁜 일정을 소화하고 있다.

