[아시아경제 이민지 기자] 에이티세미콘 에이티세미콘 089530 | 코스닥 증권정보 현재가 605 전일대비 2 등락률 +0.33% 거래량 553,933 전일가 603 2020.06.05 14:46 장중(20분지연) close 은 전자부품 및 방송부품을 제조하는 주식회사 이랑텍의 주식 8650주를 5억원규모로 추가 취득한다고 5일 공시했다. 이는 자기자본 대비 약 1.21%에 해당하는 것으로 취득 후 해당 주식에 대한 지분 비율은 25.87% 수준이다.

아울러 회사는 이랑텍의 2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채도 취득한다고 밝혔다. 권면 총액은 20억원으로 이는 자기자본 대비 4.8%에 해당한다. 취득 방법은 현금취득이다. 취득 예정 일자는 오는 22일이다.

이에 대해 회사 측은 “신규사업 추진 및 사업 다각화에 따른 성장동력 확보하기 위한 것”이라고 말했다.

