에스씨엠생명과학, 공모가 1만7000원 확정…306억원 조달 예정

[아시아경제 금보령 기자] 에스씨엠생명과학의 공모가가 밴드 상단인 1만7000원으로 확정됐다.

세포치료제 개발 전문 바이오기업 에스씨엠생명과학은 지난 2~3일 기관 투자자들을 대상으로 수요예측을 실시한 결과 공모가가 1만7000원으로 결정됐다고 5일 밝혔다. 당초 공모 희망가 범위는 1만4000~1만7000원이었다.

에스씨엠생명과학의 상장을 주관하고 있는 한국투자증권에 따르면 전체 공모 물량의 80%인 144만주에 대해 수요예측을 실시한 결과 국내외 총 1235개 기관이 참여해 1032.17 대 1의 경쟁률을 나타냈다.

총 공모주식수는 180만주로 100% 신주 발행이다. 이번 공모를 통해 총 306억원을 조달할 예정이다. 공모자금은 국내외 임상, 신기술 도입 및 해외 관계사 투자, GMP 시설 투자 및 생산시설 확충, 글로벌 시장 확대 등에 활용할 계획이다.

일반 투자자 청약은 전체 공모 물량의 20%인 36만주를 대상으로 오는 8~9일 진행된다. 상장 예정일은 17일이다.

이병건 에스씨엠생명과학 대표는 "혁신적인 신약 연구개발과 성공적인 사업화를 통한 성과 창출로 기업 가치를 극대화하고 적극적인 IR과 주주친화 정책을 통해 주주가치를 높이는 데 주력하겠다"고 말했다.

