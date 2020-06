김영진 "통합당 본회의 퇴장…사라져야할 관습"

[아시아경제 강나훔 기자, 임춘한 기자] 김영진 더불어민주당 원내총괄수석부대표가 5일 21대 국회 첫 본회의에 입장 후 곧바로 퇴장한 미래통합당을 향해 "21대 국회에서는 사라져야할 관습에 따라 퇴장한 것"이라고 비판했다. 이날 주호영 통합당 원내대표는 "여당 의석 수가 많다고 일방적으로 처리하면 국회가 존재할 이유가 없다"고 의사진행 발언을 한 뒤 통합당 의원들을 이끌고 본회의에서 퇴장했다.

김 수석부대표는 이날 국회 본회의에서 의사진행 발언을 통해 "21대 국회는 잘못된 관행을 청산하는 정치 대혁신의 전환점 돼야한다"며 이같이 말했다.

그는 이어 "국회의원 재적 4분의 1이 요청하면 본회의를 열 수 있다. 오늘 본회의는 국회법 보다 상위법인 헌법을 지키는 것"이라며 이날 본회의 개의가 훈시조항으로 반드시 지켜야 할 조항이 아니라는 통합당의 논리를 반박했다.

김 수석부대표는 "교섭단체대표의 합의가 없으면 국회를 못 연다는 것은 반헌법적"이라면서 "첫 본회의 날짜도 국회법에 따르면 임기개시일 7일로 하고, 그에 따라 첫 본회의날은 오늘"이라고 설명했다. 그러면서 "주호영 원내대표의 발언은 과거 관례가 헌법 국회법에 위배되는지 명확히 보여주는 것"이라고 비판했다.

김 수석부대표는 "포스트코로나 이전과 이후의 세상이 달라졌듯 국회도 21대 이전과 이후가 달라져야 한다"며 "21대 국회는 국민건강과 국민경제를 지키는 진정한 협치를 해야 한다"고 말했다.

그러면서 "일하기 경쟁, 정책 경쟁으로 전세계가 부러워하는 K-국회를 만드는 데 협조해줄 것을 호소한다"고 말했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr