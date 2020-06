한국테크놀로지, 미국 MTLD홀딩스와 손소독제 독점 유통 계약

[아시아경제 장효원 기자] K-방역제품 수출에 박차를 가하고 있는 코스닥 상장사 한국테크놀로지 한국테크놀로지 053590 | 코스닥 증권정보 현재가 1,180 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,180 2020.06.05 08:42 장시작전(20분지연) close (대표 신용구)는 지난 2일 워런 버핏 소유의 버크셔 해서웨이 홈서비스에 재직 중인 그웬 엑켈 주도로 미국 MTLD홀딩스와 미국 및 캐나다 지역 손소독제 독점 유통 계약을 체결했다고 5일 밝혔다.

한국테크놀로지는 MTLD에 총 3000만개의 손소독제를 단계적으로 납품할 계획이다. 독점권을 따낸 제품은 네이처 사이언스 손소독제(Nature Science Hand Sanitizer)로 30ml(밀리리터), 300ml, 500ml 등 총 3가지다.

해당 제품들은 MTLD 본사가 소개한 캘리포니아 지역을 시작으로 미국과 캐나다 전역에 납품되며 주로 병원 등 8000여개의 의료기관 등에 공급될 전망이다.

이번 계약의 발주처인 MTLD홀딩스는 다목적 제품 개발 및 마케팅 프로모션 전문 기업으로 미국 정부 입찰에 참여할 수 있는 라이선스를 보유한 기업이다.

신용구 한국테크놀로지 대표는 “계획하고 있는 3000만개를 모두 납품하면 총 1100억원대의 매출을 올릴 수 있을 것으로 예상한다”고 밝혔다.

신 대표는 계약 공시가 없어 불안하다는 일부 주주들의 지적에 대해 “대우조선해양건설 매출이 연결로 잡히며 매출이 크게 상승해 현재는 약 220억원 이상의 단일 계약이 아닌 경우 공시를 할 수 없다”라며 “손소독제 사업은 물론 스마트폰 등 모든 사업 분야에서 성과를 내고 있으니 우려하지 않아도 된다”라고 말했다.

이번 계약 건은 워런 버핏 소유의 버크셔 해서웨이 홈서비스(Berkshire Hathaway Homeservice)에 재직중인 그웬 엑켈이 주도한 것으로 알려졌다. 그는 MTLD의 CIO(최고투자책임자)를 맡고 있다.

그는 미국 정부 및 각국 정부, 전 세계 기업을 대상으로 호텔, 부동산, 상업용 토지, 원자재 등의 거래를 연결해온 유태계 변호사다. 최근엔 중국 안방보험이 미래에셋그룹과 진행한 약 7조원 대의 미국 부동산 매각 과정에도 참여한바 있다.

회사 관계자는 “발주사인 MTLD 홀딩스가 미국 정부 물품 입찰 라이센스를 보유한 만큼 향후 다양한 보건 제품의 수출 추진이 가능할 것으로 판단한다”며 “미국 정부 미국과 캐나다의 손소독제 등의 수요가 많은 만큼 안정적으로 제품을 공급할 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr