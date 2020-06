中企 '스마트공장' 지원 싱크탱크 떴다

스마트공장 싱크탱크, ‘표준기술자문위원회’ 발족

[아시아경제 김철현 기자] 표준을 기반으로 스마트공장을 효율적으로 보급해 중소기업이 제조기술 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원하는 싱크탱크가 구성됐다. 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 5일 서울 중구 소재의 코트야드 메리어트에서 '스마트공장 표준기술자문위원회'(이하 표준기술자문위원회)를 발족했다고 밝혔다.

표준기술자문위원회는 중소기업이 다양한 제품을 개발하거나 제조하는 과정 등에서 생성되는 데이터를 수집해 분석·가공하고 이를 공유하거나 활용할 수 있도록 새로운 표준안을 개발하는 역할을 수행할 계획이다. 기업에 표준화 도입을 제안하며 정부에는 표준화 자문을 하는 등 스마트제조혁신 표준화 정책의 컨트롤타워 역할도 맡게 된다. 중기부 관계자는 "표준기술자문위원회 운영을 통해 중소기업은 생산성 향상과 새로운 사업을 발굴할 수 있는 기회가 높아지고 중기부는 표준화 정책을 개발 수립하는 등 다양한 효과가 기대된다"고 설명했다.

표준기술자문위원회는 국제전기기술위원회(IEC), 국제표준화기구(ISO) 등에서 활동하거나 국제표준개발 참여 경험이 많은 기업, 학계, 연구소 등 각 분야의 전문가 21명이 위원으로 위촉돼 분기별로 활동한다. 또 프레임워크·플랫폼 분과와 네트워크·디바이스 2개 분과를 구성해 수시 운영할 예정이다.

특히 위원 중 기업인 참여 비율을 40% 내외로 구성하고 기업 의견을 최대한 수렴해 기업이 쉽게 표준안을 도입할 수 있도록 했다. 스마트공장 구축기업 중에서 표준화 분야의 우수 기업과 사례도 적극 발굴하고 홍보해 많은 기업들이 표준화된 결과를 활용할 수 있도록 지원할 예정이다.

조주현 중기부 중소기업스마트제조혁신기획단장은 "중기부는 독일 연방경제부 산하기관인 LNI(Labs Network Industrie) 4.0과 국제표준 기반의 스마트 공장 도입을 위한 실증사업을 추진 중에 있다"며 "올 하반기 국가표준기본계획 수립에도 참여해 스마트제조 혁신에 관한 제조데이터 표준화 정책을 지속적으로 개발 확산해 나가도록 하겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr