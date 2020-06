[드링킷] 막걸리에 어울리는 음료 추천

'막걸리에 사이다' 공식, 이제는 깨보자.

시중에 다양한 막걸리가 나와있지만, 에디터들의 입맛을 사로잡기에는 역부족이었다. 그래서 오늘은 '드'링킷이 대신 맛 봐'드림'. 막걸리 배 하트시그널이라 해도 과언이 아닐 정도로 막걸리와 어울리는 단짝을 찾아보았다. 과연 찌릿찌릿 눈빛이 통하는 후보는 누구일까?

막걸리 꿀조합 후보, 매력 포인트

후보 | 딸기 요플레, 토마토 주스, 요구르트, 홍초

매력 포인트 | 딸기요플레는 요거트 막걸리 스타일로 달콤함이 포인트라 할 수 있다. 토마토 주스는 걸쭉하면서도 진한 농도가 매력적이며, 요구르트는 어린이부터 어른의 입맛까지 사로잡는 대중성 있는 제품. 홍초는 상큼하면서 새콤한 맛이 매력적이다.

제조과정 한 눈에 보기

요플레는 액상 음료가 아닌 딸기 등 과일 덩어리가 들어 있기 때문에 숟가락으로 섞어줘야 한다. 토마토, 홍초 등 다른 후보들의 경우 가볍게 흔들어 막걸리와 함께 섞어준다.

어떤 하트 시그널이 통했을까?

● T 에디터 : 토마토 주스

비율은 1:1을 추천한다. 토마토 주스의 걸쭉한 식감이 막걸리와 잘 어우러졌다. 토마토 주스답게 건강하게(?) 달콤한 맛이라 홀짝홀짝 마시기 좋았고 막걸리 특유의 알코올향을 토마토가 완화시켜주는 느낌도 들었다.

● J 에디터 : 요구르트와 토마토 주스

요구르트는 무난할 것으로 예상했던 시그널. 하지만 막걸리와 섞어 마셨을 때 기대 이상으로 달콤함이 두드러져서 놀랐다. 일반적으로 비율은 1:1이 최상일 듯. (드링킷은 65ml 요구르트 한 병을 다 넣었다.)

토마토 주스는 마시는 순간 ‘맛있다!’ 는 말이 절로 나왔다. 평소 토마토 주스를 즐겨 마시는 편은 아니었는데, 달콤한 맛에 반해버린 듯 하다.

● L 에디터 - 홍초

홍초는 막걸리의 절 반 정도만 넣어도 충분할 듯하다. 모두들 시음하기도 전에 지레 겁먹었지만 에디터 마음에 쏙 드는 맛이었다. 지인들과의 모임에서 전파할 의향이 있을 정도라고 하면 될까? 원래 상큼하고 시큼한 맛을 선호하는 입맛 때문인지 거부감도 없었고 홍초와 막걸리의 조화, 퓨전 칵테일의 느낌이었다. 살얼음을 동동 띄워 막걸리 슬러시처럼 맛보는 걸 추천한다.

선택 받지 못한 0표의 주인공은?

딸기 요플레

마시자마자 이거 완전 ‘유산균 맛’이라고 외쳤다. 화장실을 자주 갈 수 있을 것만 같은 맛. 유산균이 많기로 유명한 요플레와 막걸리의 만남이라 그런지 조금 부담스럽게 느껴졌다. (요플레와 막걸리가 잘 섞이지 않았을 때의 비주얼도 한 몫 했다는 후문도 있다.)

김태인 에디터 taeinlylife@asiae.co.kr