정 총리 "여야 협치도 중요하지만, 국회와 정부 협치도 필요"

[아시아경제 이광호 기자]정세균 국무총리는 2일 "여야의 협치도 중요하지만, 국회와 정부의 협치도 필요하다"고 말했다.

정 총리는 이날 정부세종청사에서 열린 제28회 국무회의를 주재하고 "제21대 국회가 지난주에 임기를 시작했다"며 이같이 밝혔다.

정 총리는 "신종 코로나바이러스감염증(코로나19)라는 국가적 위기 속에 국회와 정부가 국민께 힘이 되어드릴 수 있도록 앞으로도 적극적인 협력을 기대한다"며 "저부터 먼저 국회와 긴밀히 소통하겠다"고 강조했다.

정 총리는 "오늘 국무회의에 제20대 국회의 마지막 본회의를 통과한 131건의 법률 공포안을 상정한다"며 "이 법안들은 많은 분이 오랜 시간 동안 노력했고, 제20대 국회가 마지막으로 정치적 결단을 내려주셔서 맺은 결실"이라고 설명했다.

이어 "각 부처는 소중한 법안들이 빛을 발할 수 있도록, 하위법령 제·개정과 추진체계 구축 등 차질없는 시행 준비에 만전을 기해주시기 바란다"며 "아쉽게 통과되지 못한 주요 법안들은 제21대 국회에서 신속히 처리될 수 있도록, 재입법 준비도 서둘러주시기 바란다"고 당부했다.

