강남구 생방송 국악콘서트 ‘물럿거라 코로나19’ 무관중 온라인 개최

‘아라연’은 G20 정상회의·아시안 헤리티지 페스티벌 등 여러 해외 초청공연을 펼친 연주단으로, 이번 60분간 해설과 함께 진행되는 공연을 통해 김지선 작곡 ‘The first day’, ‘My days’, ‘하늘섬’ 및 최소형 작곡 ‘꿈’ 등 총7곡을 선보인다. 콘서트는 유튜브 ‘플레이채널’을 통해 시청할 수 있다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.