"박현주 지시 명백한 증거 못찾아"…미래에셋 검찰고발 대신 과징금(종합)

유사한 혐의로 공정위 조사를 받고 있는 한화 한화 000880 | 코스피 증권정보 현재가 20,100 전일대비 450 등락률 +2.29% 거래량 278,227 전일가 19,650 2020.05.27 13:11 장중(20분지연) close 그룹과 SPC( SPC삼립 SPC삼립 005610 | 코스피 증권정보 현재가 72,300 전일대비 200 등락률 +0.28% 거래량 4,694 전일가 72,100 2020.05.27 13:11 장중(20분지연) close ), 금호아시아나( 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 3,965 전일대비 85 등락률 +2.19% 거래량 3,847,746 전일가 3,880 2020.05.27 13:11 장중(20분지연) close ) 등도 이번 결정 배경에 촉각을 세우고있다. 공정위로부터 최근 심사보고서(검찰 공소장 격)를 받은 한화그룹의 경우 김승연 회장 아들 3형제가 지분 100%를 보유했던 IT 서비스업체 한화S&C에 그룹 차원에서 일감을 몰아줬다는 혐의를 받고 있다. 금호아시아나는 부당지원, 제빵사 불법파견과 임금꺾기 논란으로 홍역을 치렀던 SPC는 부당 내부거래 혐의로 조사를 받고 있다.

