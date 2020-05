벨기에 명품 초콜릿 '고디바'는 어떻게 탄생하게 됐을까 [히든業스토리]

고디바의 인기 원인은 이뿐만이 아니다. 이 기업은 기발한 초콜릿 제품을 선보이는 것으로도 유명하다. 1939년에는 영화 '바람과 함께 사라지다(Gone with the Wind)'의 상영을 축하하기 위해 여주인공 스칼렛 오하라(Scarlett O’hara)의 모자 깃털 장식에 영감을 받은 초콜릿 '오텅(Autant)'을 선보였다. 1958년에는 벨기에의 왕 보두앵 1세와 왕비 파비올라의 약혼을 축하하기 위해 '파비올라(Fabiola)를 만들기도 했다.

