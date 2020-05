경주시, 교차로에 지능형교통시스템 장착 … 시험운영 돌입

이창무 경주시 교통행정과장은 "주요 공영주차장에 PIS를 확대 구축하는 한편 이번 ITS 구축사업을 통해 증가하고 있는 교통량에 대해 선제적으로 분석, 최적의 교통 환경을 제공하겠다"면서 "특히 28일부터 진행되는 신호주기 최적화 기간에 교차로에서 달라진 환경에 유의해야 한다"고 강조했다.

