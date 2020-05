선진포크 ‘the BEST 착한가게’ 선정

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주사회복지공동모금회(회장 한상원·광주사랑의열매)는 25일 선진포크(서구 화정4동·대표 조성규)에 ‘the BEST 착한가게’ 현판을 전달했다고 밝혔다.

