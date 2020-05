중국, 트럼프 비난에 "방역실패 책임 전가" 반발

그는 이어 이번 WHO 총회에서 대만의 재참가 문제가 논의되지 않은 것에 대해선 "이는 대만 독립의 출구가 없다는 사실을 다시 한 번 증명한 것"이라고 치켜세웠다.

그는 WHO 분담금과 관련해서는 "WHO 분담금은 회원국이 합의해 제정한 것으로 미국 혼자 결정하는 것이 아니다"며 "책정된 분담금을 납부하는 것은 회원국으로서 미국의 당연한 의무이지 흥정을 할 수 있는 것이 아니다"고 지적했다. 이어 "미국이 WHO에 대한 지원을 끊거나 분담금을 줄이는 행위는 일방주의적인 행위"라며 "이는 국제의무를 위반하는 것"이라고 비판했다.