경기도, 억대 연봉 체납자 1473명 '적발'

모 시청 공무원 C 씨는 연봉을 8000만원 받으면서도 체납액이 1400만원에 이를 때까지 세금 납부를 미루다가 이번 조사에 적발돼 자진 납부 기한에 세금을 냈다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.