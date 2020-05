하늘길 '꿈틀' 수요회복 '요원'

[아시아경제 유제훈 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행)이 진정국면에 돌입하면서 셧다운(shut down) 됐던 하늘길이 꿈틀대고 있다. 주요 관광대국이 코로나19로 걸어 잠갔던 빗장을 풀고 국적항공사들도 국제선 재개 카드를 만지작 거리는 가운데, 업계에선 수요회복까지는 갈 길이 요원하다는 평가가 주를 이룬다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.