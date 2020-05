[집콕족의 가구 선택]②아름답고 건강한 공간의 변신 '책장과 책상'

트렌디한 다이닝룸을 연출할 수 있는 'ET 샤론 대리석 식탁'도 인기를 끌었다. 상판 대리석은 우아하고 드라마틱한 패턴이 돋보이며, 유광 코팅돼 광택을 느낄 수 있다. 상판 모서리는 사각이나 원형으로 선택할 수 있다. 하단 프레임은 로즈골드, 실버, 앤틱골드 중 취향에 맞춰 선택할 수 있고, 스테인레스 도금 처리돼 강도가 높고 녹도 방지해 준다. 정면과 측면 어디서나 의자를 넣어 편리하게 사용할 수 있는 점도 장점이다.

에넥스의 온라인몰의 베스트셀러는 'EW 베일리 붙박이장'이다. 움직일 수 없는 붙박이장이 인기를 끈 이유는 뛰어난 품질과 세련된 디자인임에도 비싸지 않은 가격과 성능, A/S 때문이다. 현재 에넥스몰에서 1자(30㎝) 기준 7만원대로 구매할 수 있다. 이처럼 가격이 저렴한데도 환경부에서 E0 등급으로 인증받은 친환경 가구다.