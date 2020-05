이제훈, 위기의 독립예술영화관 살리기 동참 "소중한 길잡이"

또 이제훈은 독립예술영화관챌린지를 이어갈 다음 주자로 한예리를 지목했다. 더불어 김종관 감독의 '최악의 하루', 켄 로치 감독의 '미안해요, 리키'(Sorry We missed you), 다르덴 형제 감독의 '더 차일드'를 추천했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.