이태원 클럽 확진자에 과외받은 쌍둥이 남매 감염(상보)

한편 인천 102번 확진자인 C 씨와 연관된 확진자는 학생과 학부모, 동료 강사를 포함해 총 9명으로 늘었다.

그 결과 C 씨가 학원 강사를 한데다가 송도 가정집에서 과외를 했던 것으로 확인됐다.

시는 C 씨가 방문지역이나 동선에 대한 진술이 정확하지 않다고 판단해 경찰서에 C 씨의 휴대전화 위치정보를 요청해 받는 등 재조사를 벌였다.

C 씨는 대학 4학년 재학생으로 역학조사 과정에서 직업 없다고 속인 것으로 알려졌다.

A군은 이달 7일 C 씨에게 과외 수업을 받은 뒤 9일 코 막힘 증상을 보인 것으로 조사됐다.

시에 따르면 C 씨는 지난 2일부터 3일 새벽까지 이태원 클럽과 포차 등을 방문했으며, 6일 학원에 출근해 강의를 했다. 이후 7일 연수구의 가정집에서 A군의 개인과외를 했던 것으로 확인됐다.