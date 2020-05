[코로나 대변혁] IT인프라 확충·노동법 개정도 성공 조건

윤성준 한국공인노무사회 이사는 "재택근무 관련 규정이 모호해 근태와 업무를 연동할 IT 인프라가 잘 갖춰지지 않은 기업일수록 업무시간이나 입금과 관련한 애로사항이 더 많이 발생하는 편"이라며 "향후 재택근무 관련 법안을 도입할 때 사용자가 노동자의 근로시간을 기록하고 보존 할 것을 의무화하는 내용이 담겨야 많은 분쟁을 줄일 수 있을 것"이라고 말했다.

정부도 이 같은 문제점을 인식하고 지난달 중소기업의 재택근무 인프라 구축을 지원키로 했다. 기존에 재택근무 인프라 구축비로 최대 2000만원을 지원했던 것에 더해 재택근무 솔루션업체로부터 무상ㆍ할인 협조도 이끌어냈다. 하지만 5G와 인공지능(AI), 클라우드 컴퓨팅 등 IT환경이 급변하는 상황에서 보다 혁신적인 IT 인프라 지원책을 마련해야 한다는 게 다수 전문가들의 의견이다. 스마트 오피스 솔루션 업체 아톡비즈를 운영하는 주웅대 대표는 "IT산업의 발달로 클라우드 등을 활용하면 자체 인프라 구축에 어려움을 느끼는 중소기업도 효과적인 대안을 찾을 수 있다"면서 "국내에 이와 관련해 좋은 기술을 가진 업체가 있음에도 실제 수요 기업과 연결되지 못하는 사례가 많은데 정부가 중간자 역할을 할 수 있는 정책 마련이 시급하다"고 말했다.