피아니스트 조성진·이루마 코로나19 극복 위한 온라인 콘서트

이루마는 최근 유니버설뮤직 글로벌 파트너십을 맺고 싱글 '룸 위드 어 뷰(Room with a view)'를 공개했다. 이어 이달 8일에는 후속 싱글 '선셋 버드(Sunset Bird)'를, 오는 22일에는 앞서 발매한 싱글 2곡을 모두 포함한 EP를 발매할 계획이다. 이루마는 이날 페이스북 라이브 공연을 통해 새 EP의 주요 수록곡 등을 들려줄 예정이다.

