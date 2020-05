배우 고상호·김리, 뮤지컬 '미드나잇: 액터뮤지션' 합류

'미드나잇'은 아제르바이잔 작가 엘친의 희곡 '시티즌 오브 헬(Citizen of Hell)'이 원작인 뮤지컬로 1930년대 소련 스탈린 시대가 배경이다. 매일 밤 사람들이 어딘가로 끌려가 쥐도 새도 모르게 사라지는 공포의 시대를 견뎌내고 있는 한 부부에게 12월31일 밤 자정 직전, 불길한 '손님(비지터)'이 찾아 오면서 이야기가 전개된다.

