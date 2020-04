매튜 본 '백조의 호수'를 안방에서…LG아트센터 온라인 공연 서비스 개시

LG아트센터는 향후 관객들이 더욱 다양한 작품들을 영상으로 만날 수 있도록 CoM On 라인업을 추가할 계획이다. 현재 서크 엘루아즈, 프렐조카쥬 발레 등 LG아트센터 무대에 섰던 해외 단체들과 협의를 진행 중이다.

CoM On에서는 올해 내한 예정이었던 매튜 본, 크리스탈 파이트의 대표작인 '백조의 호수'와 '베트로펜하이트'를 만날 수 있다. 또한 아크람 칸이 안무한 '초토 데쉬(Chotto Desh)'와 잉글리쉬 내셔널 발레단의 '지젤', 알렉산더 에크만이 안무한 노르웨이 국립발레단의 '백조의 호수', 존 노이마이어가 안무한 함부르크 발레단의 '니진스키' 등 세계적인 아티스트들의 작품을 프리미엄 영상으로 만날 수 있다.

[아시아경제 박병희 기자] LG아트센터가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 공연장을 찾지 못하는 관객들을 위해 세계적인 공연을 안방에서 만날 수 있는 LG아트센터 디지털 스테이지 'CoM On(CoMPAS Online)' 서비스를 개시한다. CoM On은 전 세계 최고 수준의 공연들을 엄선해 소개해 온 LG아트센터 기획공연 CoMPAS(Contemporary Music & Performing Arts Season)의 온라인 버전이라 할 수 있다.