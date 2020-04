남산예술센터 '휴먼 푸가' 공연 11월로 연기

폴란드 스타리 국립극장이 '소년이 온다'를 원작으로 제작한 연극 '더 보이 이즈 커밍(The boy is coming)'은 다음 달 남산예술센터에서 공연할 예정이었으나 코로나19 여파에 무산됐다.

