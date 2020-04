세이브더칠드런 ‘장애아동놀권리사업’ 업무 협약식 체결

세이브더칠드런(Save the Children)은 1919년 아동권리실현을 위해 일하는 국제구호 개발 NGO로서 아동권리교육, 농어촌아동지원사업, 저소득가정 아동지원사업 등 국내사업과 신생아 살리기 캠페인 등 해외사업을 활발히 진행하고 있다.

