바로고, 배달 라이더 온라인 커뮤니티 '바로고 플레이' 오픈

[아시아경제 김철현 기자] 근거리 물류 IT 플랫폼을 운영하는 스타트업 바로고는 배달 라이더 온라인 커뮤니티 '바로고 플레이'를 오픈했다고 21일 밝혔다.

