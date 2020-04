뮤지컬 '웃는 남자', 현대 무용 '스윙' 영상 무료 상영

상영작은 최근 성황리에 마무리된 예술의 전당 스트리밍 프로젝트 'SAC on screen'에서 상영된 작품 중 엄선했다. 24일 상영하는 뮤지컬 '웃는 남자'는 빅토르 위고의 작품을 뮤지컬 양식에 맞춰 완벽 구현해 최단기간 누적 관객 10만 명을 돌파한 바 있으며, 한국 뮤지컬 최초로 그랜드 슬램을 달성하는 등 작품성과 흥행성을 두루 갖춘 작품이다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.