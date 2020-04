LG 올레드 TV, 유럽·미국 등 해외 매체서 잇따른 호평

미국 ‘씨넷(CNET)’은 ‘최고의 75인치 TV(Best 75-inch TV for 2020)’ 가운데 하나로 LG 올레드 TV를 꼽았다. 씨넷은 “그간 테스트한 75인치 이상 TV 가운데 최고 제품”이라고 호평했다. 씨넷은 지난달 55인치 LG 올레드 TV를 ‘화질 왕(The picture-quality king)’으로 꼽았다.

LG전자에 따르면 영국 IT 매체 ‘테크레이더(TechRadar)는 경쟁사 TV들을 비교한 후 “가격에 관계없이 가장 인상적인 화질을 원한다면 컬러와 명암비에서 LG 올레드를 능가하는 것은 없다”고 총평했다.