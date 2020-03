[시시비비]코로나 사태의 후폭풍, 소송전쟁에 대비해야

국제법상의 국가책임(state responsibility) 원칙에 따르면 모든 국가는 자국의 국경을 넘어 위해 요소가 전파될 위험성이 있는 경우 이를 방지하거나 최소화할 의무를 진다. 위해 요소의 진원지국은 인접 국가에 해당 위험과 평가 정보를 즉시 통보하고 기술 지원을 해야 한다. 국제공중보건 위기에 관한 정보는 세계보건기구(WHO)에도 알려야 한다. 특히 신종 감염병의 초기 대응에 있어 상세한 정보 공유는 매우 중요하다. 이런 의무들을 다하지 않는 국가에 대해서는 협의를 요청하고 사실을 조사하거나 국제보건규칙(2005)에 따라 WHO 사무총장의 장려하에 당사국 간 중재재판을 통해 분쟁을 해결할 수 있다. 바이러스의 원인이 무엇이고 중국 정부가 구체적으로 어떠한 확산 방지 노력을 기울였는지가 국제 소송의 도마 위에 오르면 중국의 지배 체제에 압박을 가할 수도 있다.

큰 타격을 입은 미국이 중국을 압박하기 위해 국제중재재판을 선택할 수 있다. 도널드 트럼프 미 대통령은 선거를 앞두고 또 한 번 '중국이 일으키는 죽음(Death by China)'이란 구호하에 공공의 적을 외부로 돌려 지지층을 결집시키려 할 수 있다.