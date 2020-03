한국테크 "한국코퍼와 독립된 회사…영향 미미"

그는 "한국코퍼레이션의 감사의견 거절에 대해 당사에 미치는 영향이 미미한 수준이라는 것이 재무제표를 분석한 전문가들의 공통된 의견"이라며 "한국테크놀로지는 5G IT 사업과 자회사 대우조선해양건설의 건설 사업 등 양대 사업을 축으로 올해 반드시 퀀텀 점프를 이뤄낼 것"이라고 말했다. 이어 "한국테크놀로지를 독립적인 경영체제로 사업에 안착시켜 각종 오해와 루머로 현재 52주 신저가까지 떨어진 회사 가치를 다시 제자리로 되돌려 놓을 것"이라고 덧붙였다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.