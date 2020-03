'복면가왕' 골든차일드 김지범 보려고 판정단 들썩, 신이-김병헌-클릭비 노민혁 탈락(종합)

1라운드 마지막 무대는 반달 프린스와 보름달 왕자의 대결이었다. 두 사람이 선곡한 마이클 잭슨의 'Black or White' 전주가 흘러나오자, 판정단들은 "설마"라며 술렁거렸다. 마이클 잭슨을 연상시키는 댄스 바이브를 선보이며 첫 소절을 부른 반달 프린스는 노련한 실력과 흡인력있는 가창력이 돋보였다. 보름달 왕자 역시 반달 프린스 못지 않은 섹시한 보이스와 마이클 잭슨과 흡사한 음색으로 무대를 장악했다.

