이어 윤두준은 '신종 코로나바이러스감염증' 관련해서 팬들에게 안부도 물었다. 그는 "오랜만이에요 두준입니다! 다들 건강하신지 걱정이 많이되는 요즘이네요. 끝까지 방심하지 않고 코로나모두 다 잘 이겨내길! 4월10일까지 군인이기 때문에 조금만 쉬었다가 돌아올게요. 다들 안전한 하루 되길 see you soon"이라고 다정하게 말했다.

