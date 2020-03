[클릭 e종목]“LG전자, 코로나19에도 1분기 선방할 것”

대형 IT 업체 중 1분기 실적 하향 폭이 가장 작을 것이라는 평가다. 권 연구원은 “코로나19로 인해 대형 IT업체의 1분기 실적의 부정적인 영향과 주가 하락은 불가피하지만 그 안에서도 상대적인 차이가 있기 마련”이라며 “LG전자는 부정적인 영향이 적은 업체임에도 불구하고 주가 하락은 영향이 큰 업체 대비 별반 차이가 없어 아쉬울 따름”이라고 말했다.

[아시아경제 구은모 기자] DB금융투자는 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 59,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 60,000 2020.03.12 08:29 장시작전(20분지연) close 에 대해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 올해 1분기 영업이익이 시장기대치에 부합하며 선방할 것이라고 전망했다. 대형 IT 업체 가운데 실적 하향이 가장 적을 업체라는 평가다.