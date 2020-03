바스프, 반도체 재료 부문 사장에 옌스 리베르만 임명

리베르만 사장은 독일 뮌스터 대학교(University of M?nster)와 미국 일리노이 대학교(University of Illinois)에서 경영학을 전공했으며, 미국, 유럽, 중동 및 아시아 등 다양한 지역에서 경력을 쌓았다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.