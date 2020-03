[김맹녕의 골프영어회화] "코로나19를 잊는 골프명언~"

골프명언으로 잠시나마 코로나19의 시름을 잊자.

"위기를 기회로."

지루하고 긴 겨울을 이겨내고 드디어 봄이 우리 곁에 살며시 찾아왔다. 그러나 최근 신종 코로나바이러스감염증(Covid-19)이 국내에서 빠르게 확산되고 있다(Corona virus has been spreading fast in South Korea). 중국과 한국 뿐만 아니라 전 세계적인 대유행(pandemic)이라는 게 심각하다. 역사에 비추어 인류가 아무리 어려운 환경이라도 반드시 극복했다는 점을 믿는다.

확진자(confirmed case) 증가와 함께 골퍼들은 감염방지를 위해 마스크를 쓰고(Every golfer wear a surgical mask to prevent droplet infection) 라운드하고 있다. 필드 대신 집이나 사무실에서 골프명언을 음미하면서 아름다운 봄을 즐기는 것은 어떨까. 아래 소개하는 명언들은 골프전설과 사회 저명인사들의 경험에서 출발했다. 문장을 암기하면 영어와 골프실력 모두 늘 것이다.

▲ 잭 니클라우스= Resolve never to quit, never to give up, no matter what the situation(어떤 상황에서도 포기하지 마라, 절대 그만두지 않겠다고 결의하라).

▲ 게리 플레이어= A good golfer has the determination to win and the patience to wait for the breaks(휼륭한 골퍼는 승리에 대한 강한 집념과 퍼팅한 뒤 공이 홀을 향해 휘는 것을 기다리는 인내력이 있다).

▲ 타이거 우즈= Achievements on the golf course are not what matters, decency and honesty are what matter(골프코스에서 중요한 건 성과가 아니라 예의와 성실성이다).

▲ 폴라 크리머= Find a good teacher that will keep the game fun. Work hard and don't be afraid to have success or disappointment. That is what golf is all about(골프가 재미있기 위해서는 좋은 선생님을 찾아야 한다. 열심히 하고 성공이나 실패에 대해 두려워하지 말라. 이것이 골프의 모든 것이다).

▲ 빌 게이츠(마이크로 소프트 창시자)= It's fine to celebrate success but it is more important to heed the lessons of failure(성공을 축하하는 것은 좋지만 더 중요한 건 실패로부터 교훈을 터득하는 점이다).

▲ 로버트 윌슨 린드(아일랜드 작가)= It is almost impossible to remember how tragic a place this world is when one is playing golf(골프하는 동안 이 세계가 이렇게 비극적인 장소인가를 기억하는 건 거의 불가능하다).

▲ 로버트 할리(PGA투어 경기위원)= On a recent survey, 80 percent of golfers admitted cheating. The other 20 percent lied(여론조사에 따르면 80%가 골프장에서 속임수를 쓴다. 나머지 20%는 거짓말을 한다).

