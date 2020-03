나노메딕스, 스탠다드그래핀 첨단소재 기술기업 TOP10에 선정

[아시아경제 장효원 기자] 나노메딕스 나노메딕스 074610 | 코스피 증권정보 현재가 6,070 전일대비 900 등락률 +17.41% 거래량 3,413,975 전일가 5,170 2020.03.10 13:50 장중(20분지연) close 는 스탠다드그래핀이 미국의 기술전문지 ‘매뉴팩처링 테크놀로지 인사이트(Manufacturing Technology Insights)’가 선정한 ‘2020 아시아 태평양 TOP 10 첨단소재 기술 기업(Manufacturing Technology Insights TOP 10 Advanced Materials Tech Companies in APAC-2020)’으로 선정됐다고 10일 밝혔다.

