진중권 "이낙연, 남의 팬덤에 얹혀 갈 생각만 해…대권주자 그릇 안 돼"

이어 "이럴 때 자기가 선대위원장으로 단호하게 판을 정리해야지, 욕먹어도 GO 했으면 책임이라도 져야 하는데 책임은 당원들에게 떠넘기냐"며 "대권 후보는 대의를 내걸고 싸워서 쟁취하는 것이다. 자기만의 메시지를 던져 유권자들의 공감을 얻고 그걸로 지지자를 스스로 확보해야지, 그냥 남의 팬덤에 얹혀 갈 생각이나 한다"고 덧붙였다.

[아시아경제 윤신원 기자] 진중권 전 동양대 교수가 9일 이낙연 더불어민주당 공동 상임선대위원장이 "비난은 잠시지만 책임은 4년 동안 이어질 것"이라며 비례 정당 참여가 필요하다는 입장을 밝힌 데 대해 "욕먹어도 GO 라는 본인의 철학이 적나라하게 드러났다"고 비판했다.