광주신세계안과, 5년 연속 한국소비자만족지수 ‘1위’

신세계안과는 안구건조증 없는 스마일 수술을 지난 2013년에 도입해 3만 례의 수술을 집도한 결과 독일 칼자이스사에서 ‘LEADING SMILE CENTER’ 및 ‘Best Skilled Surgeon in SMILE’로 선정됐다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.