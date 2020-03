WHO, "韓 코로나 고무적 조짐"

마이클 라이언 WHO 긴급대응팀장은 북한내 코로나19 감염 상황과 관련, "WHO에는 아직 (확진) 사례에 대한 어떠한 (북한의) 보고도아직 없다"며 "만일 (확진) 사례가 발생할 경우 우리는 언제라도 갈 준비가 돼 있다"고 말했다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 이날 언론 브리핑에서 "한국에서 새로 보고된 코로나19 확진 사례가 감소하는 것으로 보이고, 보고된 사례도 이미 알려진 집단에서 주로 파악되고 있다"고 언급했다.