[3보]북 발사체 발사… 김정은의 ‘새로운 길’ 준비하나

영국'제인국제방산리뷰(JIDR)'는 지난달호에 "북한은 지난해 12월 7일 액체연료 엔진 시험을 했다"면서 "12일에 한국 정경두 국방장관도 이번 엔진이 과거보다 출력이 큰 액체엔진이라며, 이는 ICBM용이라고 언급했다"고 말했다. 또 리 윌레트(Lee Willett)와 닉 한센(Nick Hansen)은 이 글을 통해 "김정은 국무위원장은 2019년 연말까지 비핵화에 대한 새로운 셈법을 미국이 갖고오지 않으면 북한은 '새로운 길(new way or path)'을 간다고 선언한 것을 북한 주민에게 보이려는 의도"라고 평가했다.

