[톺아보기]코로나19, 업계 구조조정 가속화하나

다만 제조업의 경우 중국에 위치한 공장 휴무 장기화에 따른 부품 수급차질로 국내 공장이 부분적으로 휴업에 들어간 자동차 산업을 제외할 경우 아직까지 직접적인 피해는 크지 않은 것으로 파악된다. 하지만 코로나19 사태가 장기화될 경우 부품 및 소재 조달 차질과 글로벌 교역 위축 등으로 대부분의 제조업이 타격을 피하기 힘들 것이다. 특히 대중국 노출도가 높은 IT, 운송장비, 기계 등의 피해가 클 수 있어 주의가 필요하다.

