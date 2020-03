[주간증시 전망]2000선 붕괴된 코스피…"저가매수 기회일 수도"

3월1주 코로나19로 인한 불안은 계속되겠지만 미국 증시 고평가 부담 해소가 긍정적인 변화로 작용할 것이란 전망도 나온다. 윤영교 케이프투자증권 연구원은 "미국 소비지표 회복세가 견고한 가운데 건설 부문을 중심으로 제조업 부문 고용 회복이 확인되고 있다는 점에 주목할 필요가 있다. 제조업 고용 회복은 시차를 두고 소비 증가 및 기업 이익 증가 전망으로 이어지며 미국 증시 고평가 부담을 해소할 전망"이라며 "이번 조정을 통해 IT 대형주의 보유 주체가 교체될 것으로 예상되는 한편 시장 주도주의 변화가 빨라질 것이다. 코로나19 사태에도 이익 전망치 상향이 이루어진 업종 및 역설적으로 코로나19 사태의 영향을 직접적으로 받으며 이익 전망치 하향이 이루어진 업종을 중심으로 저가매수에 나서야 한다는 판단"이라고 강조했다. 윤 연구원은 추천 업종으로 반도체, 자동차, 중국 관련 소비재를 꼽았다.

다만 코스피가 2000 아래로 내려가면서 저가 매수를 조언하는 전문가들이 나오고 있다. 곽현수 신한금융투자 연구원 "코스피 밴드는 사태가 1분기 이내 종료 분위기 형성 시 2000~2400, 사태 장기화 시 1900~2250으로 예상한다. 어떤 시나리오에서든 2100 이하에서는 매수 대응이 유효하다"며 "기존 주도주인 반도체를 중심으로 한 IT 중심 대응을 추천한다. 현재 장세가 1990년대 후반 상승기 재현이라는 생각에는 변화가 없다. 바이러스는 잡히게 돼 있다"고 설명했다.