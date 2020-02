'음악중심' 방탄소년단, 'ON'으로 1위…2관왕 달성

한편 이날 MBC '쇼! 음악중심'에는 빅스 라비, 엘리스, MCND, 아이콘, 펜타곤, 드림캐쳐, 위키미키, 카드(KARD), 더보이즈, 이달의 소녀, 체리블렛, 로켓펀치, 시그니처, About U, 퍼플레인, 천단비 등이 출연했다.

29일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서는 방탄소년단의 곡 'ON', 아이즈원의 '피에스타(FIESTA)', 지코의 '아무 노래'가 1위 후보를 두고 경합을 벌였다.