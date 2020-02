삼성전자, 美 이통사 US 셀룰러에 5G 장비 공급

US 셀룰러의 최고기술책임자(CTO)인 마이크 이리자리(Mike Irizarry) 부사장은 "삼성전자와 함께 혁신적인 5G·4G 기술과 이를 통한 서비스 경험의 향상과 새로운 사업의 기회를 제공해 나갈 것"이라며 "삼성전자와의 협력은 4G LTE 및 5G 서비스 확대와 5G 혁신을 가속화하는데 중심적인 역할을 할 것"이라고 말했다.

US 셀룰러는 삼성전자의 이동통신장비를 설치해, 보다 높은 통신품질과 안정적인 실내외 커버리지를 바탕으로 한 단계 높은 5G 서비스를 제공한다는 계획이다. 삼성전자가 자체 개발한 기지국용 5G 모뎀칩을 실장해 전력소모를 줄이면서도 최대 10Gbps의 통신 속도를 지원하는 것이 특징이다.

23일 삼성전자는 US 셀룰러와 5G·4G 통신장비 공급 계약을 체결했다고 밝혔다. 삼성전자가 US 셀룰러에 이동통신장비를 공급하는 것은 이번이 처음이다. 미국 내에서 5G·4G 통신 장비 사업을 수주한 것은 이번이 네번째이며, 미국 전체 이동통신 가입자의 80% 정도를 차지하는 4개 통신사업자와 계약을 맺었다.

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 미국 5위 이동통신사업자인 'US 셀룰러(US Cellular)'에 5G와 4G 이동통신장비를 공급한다. 삼성전자는 미국에서 80%에 달하는 4개 통신 사업자와 공급 계약을 체결하며 미국 내 입지를 넓히고 있다.