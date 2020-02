방탄소년단 '봄날' 뮤직비디오 유튜브 3억뷰 돌파…韓 가수 최다 보유

앞서 3억 뷰를 돌파한 곡으로는 9억 뷰를 돌파한 'DNA'와 7억 뷰의 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (Feat. Halsey)', 6억 뷰를 기록한 '불타오르네 (FIRE)', 'FAKE LOVE(페이크 러브)', 'MIC Drop(믹 드롭)' 리믹스, 'IDOL(아이돌)', 5억 뷰 '쩔어', '피 땀 눈물', 4억 뷰 'Save ME(세이브 미)', 3억 뷰 'Not Today(낫 투데이)', '상남자' 등이 있다.

지난 2017년 2월 발매된 방탄소년단의 앨범 '윙스(WINGS) 외전: 유 네버 워크 얼론(YOU NEVER WALK ALONE)'의 타이틀곡 '봄날' 뮤직비디오는 22일 오전 11시58분께 유튜브 조회 수 3억 건을 넘었다.