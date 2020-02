[충무로 북카페] '기생충''작은 아씨들'…book시장 두드린 오스카

지난 집계(2월7일)에서 예약 판매만으로 1위에 올랐던 '양준일 MAYBE: 너와 나의 암호말'이 이번에도 1위를 유지했다. 책은 지난 14일 공식 출간됐다. 거듭된 실패에도 좌절하지 않고 꿋꿋하게 자기 삶을 버텨낸 양준일의 진솔한 이야기가 대중에게 잔잔한 감동으로 다가가고 있다. 여기에는 양준일의 개인사와 가족 이야기가 담겼다. 그가 쓴 노랫말들의 의미에서 그의 인생관도 엿볼 수 있다.

그러나 '기생충' 열풍도 서점가를 강타하고 있는 '양준일 열풍'은 잠재우지 못했다. 양준일 에세이 '양준일 MAYBE: 너와 나의 암호말'이 1위를 지킨 것이다.